إنجاز تاريخي: المنتخب الإسرائيلي يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أوروبا للشباب

تغلب فريق الناشئين الإسرائيلي على المنتخب التشيكي 0: 1 في المباراة الأخيرة في دور المجموعات من بطولة جونيور يورو وصعد إلى ربع النهائي.

تغلب فريق الناشئين الإسرائيلي على المنتخب التشيكي 0: 1 في المباراة الأخيرة في دور المجموعات من بطولة جونيور يورو، وصعد إلى ربع النهائي. وفي مباراة متوترة، تغلب الإسرائيليون على جمهورية التشيك بهدف من قلب دفاع مكابي نتانيا، عومري غانديلمان في الدقيقة 82. ومن المتوقع أن يواجه المتخب الإسرائيلي يوم السبت فريق جورجيا.

https://twitter.com/i/web/status/1674113594479505408 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

بفضل هذا الانتصار، احتل الفريق الإسرائيلي المركز الثاني في مجموعتهم بعد إنجلترا، مما يضمن لهم مواصلة رحلتهم في المسابقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، حصدت إسرائيل أفضل نتيجة لها في كأس العالم على الإطلاق، بفوزها على كوريا الجنوبية 3-1 لتحتل المركز الثالث في كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين بعد منافسة مذهلة.