إنجاز تاريخي: المنتخب الإسرائيلي يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أوروبا للشباب

تغلب فريق الناشئين الإسرائيلي على المنتخب التشيكي 0: 1 في المباراة الأخيرة في دور المجموعات من بطولة جونيور يورو، وصعد إلى ربع النهائي. وفي مباراة متوترة، تغلب الإسرائيليون على جمهورية التشيك بهدف من قلب دفاع مكابي نتانيا، عومري غانديلمان في الدقيقة 82. ومن المتوقع أن يواجه المتخب الإسرائيلي يوم السبت فريق جورجيا.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .