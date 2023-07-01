إسرائيل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت الـ 21 بعد فوزها على جورجيا بركلات الترجيح

القادة الإسرائيليون يهنئون اللاعبين ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ

انتزع منتخب إسرائيل تحت 21 عاما، السبت، مركزا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على جورجيا بطريقة دراماتيكية في ركلات الترجيح.

Luis ROBAYO / AFP لاعبو إسرائيل يحصلون على ميدالية المركز الثالث بعد مباراة الأرجنتين 2023 النهائية لكأس العالم تحت 20 سنة

هذا بالطبع استمرار لصيف مميز من كرة القدم الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة من احتلال فريق الشباب تحت الـ20 عامًا المركز الثالث في بطولة العالم في الأرجنتين.التأهل إلى الدور نصف النهائي يعني أنّ إسرائيل قريبة جدًا من أولمبياد باريس 2024.

اوهنأ قادة الإسرائيليون اللاعبين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.