إسرائيل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت الـ 21 بعد فوزها على جورجيا بركلات الترجيح
دقيقة 1
القادة الإسرائيليون يهنئون اللاعبين ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ
انتزع منتخب إسرائيل تحت 21 عاما، السبت، مركزا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على جورجيا بطريقة دراماتيكية في ركلات الترجيح.
هذا بالطبع استمرار لصيف مميز من كرة القدم الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة من احتلال فريق الشباب تحت الـ20 عامًا المركز الثالث في بطولة العالم في الأرجنتين.التأهل إلى الدور نصف النهائي يعني أنّ إسرائيل قريبة جدًا من أولمبياد باريس 2024.
اوهنأ قادة الإسرائيليون اللاعبين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق