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  • إسرائيل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت الـ 21 بعد فوزها على جورجيا بركلات الترجيح

إسرائيل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت الـ 21 بعد فوزها على جورجيا بركلات الترجيح

i24NEWS

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لاعبو المنتخب الاسرائيلي
Luis ROBAYO / AFPلاعبو المنتخب الاسرائيلي

القادة الإسرائيليون يهنئون اللاعبين ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ

انتزع منتخب إسرائيل تحت 21 عاما، السبت، مركزا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على جورجيا بطريقة دراماتيكية في ركلات الترجيح.

Luis ROBAYO / AFP
Luis ROBAYO / AFPلاعبو إسرائيل يحصلون على ميدالية المركز الثالث بعد مباراة الأرجنتين 2023 النهائية لكأس العالم تحت 20 سنة

هذا بالطبع استمرار لصيف مميز من كرة القدم الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة من احتلال فريق الشباب تحت الـ20 عامًا المركز الثالث في بطولة العالم في الأرجنتين.التأهل إلى الدور نصف النهائي يعني أنّ إسرائيل قريبة جدًا من أولمبياد باريس 2024.

اوهنأ قادة الإسرائيليون اللاعبين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

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