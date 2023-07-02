كرة القدم: المنتخب الإسرائيلي تحت 21 سنة يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

وقد فاز المنتخب الإسرائيلي على منتخب جورجيا المستضيفة بالركلات الترجيحية 4 : 3 بعد ان تغلب في مشواره بالبطولة على منتخب تشيك وايرلندا وتعادل مع المانيا.

حقق المنتخب الإسرائيلي تحت 21 عاما، اليوم الأحد، إنجازا كبير، حيث صعد الى المرحلة النصف النهائية في بطولة أوروبا "اليورو" المقامة في تبليسي عاصمة جورجيا.

وقد فاز المنتخب الإسرائيلي على منتخب جورجيا المستضيفة بالركلات الترجيحية 4 : 3 بعد ان تغلب في مشواره بالبطولة على منتخب تشيك وايرلندا وتعادل مع المانيا.

و سوف يلاقي المنتخب الإسرائيلي الأربعاء القادم، المنتخب الذي سيفوز بالمباراة بين إنجلترا والبرتغال.

وستكون هذه هي المرة الثالثة فقط في التاريخ التي يشارك فيها فريق كرة قدم إسرائيلي في الأولمبياد، بعد مكسيكو سيتي عام 1968 ومونتريال عام 1976.

وتقام البطولة الأولمبية في الفترة من 24 يوليو/تمُّوز إلى 10 /آب في سبع مدن فرنسية: باريس وسانت إتيان ونانت ونيس ومرسيليا وليون وبوردو.

سيتأهل إجمالي 16 فريقًا، بما في ذلك أربعة من أوروبا. سيتم تقسيم المنتخبات الوطنية إلى 4 مجموعات من 4، مع تأهل أول مجموعتين من كل مجموعة إلى ربع النهائي ، كما هو الحال في نظام Euro Junior.