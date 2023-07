غادر المنتخب الإسرائيلي نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لأقل من 21 عاما "يورو 2023 " بهزيمته أمام نظيره الإنجليزي في نصف النهائي، بثلاث أهداف لصفر، مساء اليوم الأربعاء، في جورجيا ورؤوسهم مرفوعة، مساء اليوم الأربعاء، محملين بآمال كبيرة في المستقبلا.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .