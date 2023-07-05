المنتخب الاسرائيلي كان قد حقق انجازاً تاريخياً بعد ان تأهل إلى نصف نهائي هذه البطولة بفوزه في مدينة تبليسي في جورجيا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثل

غادر المنتخب الإسرائيلي نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لأقل من 21 عاما "يورو 2023 " بهزيمته أمام نظيره الإنجليزي في نصف النهائي، بثلاث أهداف لصفر، مساء اليوم الأربعاء، في جورجيا ورؤوسهم مرفوعة، مساء اليوم الأربعاء، محملين بآمال كبيرة في المستقبلا.

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وعلى الرغم من الهزيمة، فإن المدرب غاي لوزون ولاعبيه يستحقون الثناء على أدائهم الرائع، والذي يمثل نقطة تحول تاريخية لكرة القدم الإسرائيلية.

وبذلك يكون المنتخب الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة من المسابقة التي اعتبرها الكثيرون أنه يتعذر الوصول إليها قبل أسبوعين، وقبل كل شيء تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ومن ثم فقد منح هذا الجيل الذهبي لنفسه الحق في المشاركة في مسابقة دولية مرموقة جديدة حيث سيكون لها فرصة لتحقيق الأهم.

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يذكر ان المنتخب الاسرائيلي كان قد حقق انجازاً تاريخياً بعد ان تأهل إلى نصف نهائي هذه البطولة بفوزه في مدينة تبليسي في جورجيا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعدما انتهى الوقتان الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وستكون هذه هي المرة الثالثة فقط في التاريخ التي يشارك فيها فريق كرة قدم إسرائيلي في الأولمبياد، بعد مكسيكو سيتي عام 1968 ومونتريال عام 1976.

وتقام البطولة الأولمبية في الفترة من 24 يوليو/تمُّوز إلى 10 /آب في سبع مدن فرنسية: باريس وسانت إتيان ونانت ونيس ومرسيليا وليون وبوردو.

سيتأهل إجمالي 16 فريقًا، بما في ذلك أربعة من أوروبا. سيتم تقسيم المنتخبات الوطنية إلى 4 مجموعات من 4، مع تأهل أول مجموعتين من كل مجموعة إلى ربع النهائي ، كما هو الحال في نظام"جونيور يورو"