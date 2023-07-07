إسرائيل: مبادرة لإطلاق دوري نسائي لرياضة تجمع بين كرة القدم والكرة الطائرة على الشاطئ

"نحن نطلب [27000 دولار] لشراء المعدات ، لنكون قادرين على شراء الكرات ، لشراء المياه ، لبناء هيكل جميل لرابطة النساء مثل الرجال"

اكتسبت رياضة Footvolley شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة في إسرائيل، لتصبح أكثر من مجرد هواية ممتعة على الشاطئ، وسيطرة اللعبة التي تجمع بين كرة القدم والكرة الطائرة، والتي تتمتع بجذور برازيلية،

قالت لاعبة كرة القدم المحترفة لـ i24NEWS إيلي ليفي"نمط الحياة، لا يوجد شيء مثله. أستيقظ في الصباح وأول مكان أذهب إليه هو الشاطئ. أنا لا أفتح عيني، أحصل على كرة في وجهي، وأنت تتعرق بالفعل، وأنت مستيقظ، وبدأت يومك هكذا"

وتابعت إيلي ليفي"تجول صعودًا وهبوطًا على الشواطئ في تل أبيب وسترى كرات كرة القدم تتطاير فوق ملاعب الكرة الطائرة الرملية، ما يجعل هذه الرياضة صعبة للغاية هو عدم قدرة اللاعبين على لمس الكرة بأيديهم" واضافت"ينتهي بك الأمر في الأساس باستخدام قدميك، كتفك، صدرك، رأسك، لكن بدون يديك على الإطلاق، لذا فهي تجعل السيطرة على الكرة أكثر صعوبة.

ولكن لشعبيتها المتزايدة في إسرائيل ، فهي لا تزال رياضة للرجال بشكل أساسي"

وأوضحت ليفي: "هناك جمعية واحدة مسؤولة عن كل كرة القدم في إسرائيل". تركز غالبية نشاطها على الرجال في الوقت الحالي. من المنطقي أيضًا أن هناك عددًا أكبر من الرجال يلعبون ، ولكن في نفس الوقت ، كما تعلمون ، يجب أن تكون رياضة الرجال والرياضات النسائية إذا كنت عضوًا بشكل خاص ".

وفي السياق قال فينغرمان لـ i24NEWS: "لقد بدأنا في بناء فوتيلينا، التي هي أساسًا موطن كرة القدم للنساء في إسرائيل". وتابعت "نعيش هذه الرياضة في إسرائيل. الفتيات اللاتي يلعبن في أوروبا لا يعشن هذه الرياضة في كثير من الأحيان بسبب الطقس أو الظروف الأخرى. قال ليفي: "نحن نعيش هذه الرياضة ، ونلعب بقلوبنا ، لذلك أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا بسرعة كبيرة".

في غضون عامين فقط ، دفعوا إسرائيل من المركز 12 إلى المركز الثاني في الدوري الأوروبي، لكن كل هذا كان بمفردهم.

"إنها نفقات كبيرة، حيث عليك تمثيل البلد. ليس لدينا شيء، وليس لنا مساعد يقول واو، الفتيات يبذلن الكثير من الجهد في الرياضة لإظهار إسرائيل للعالم"

قال فينغرمان "نجعل [النساء] يشعرن بالراحة، ونجعلهن يشعرن بالأمان والثقة لتظهر لنا أفضل جزء منهن ولعب هذه الرياضة الرائعة". "إنها رياضة صعبة للغاية ، وبمجرد حصولك على التقنية ، تشعر بالرضا لأنها أيضًا حركات جميلة جدًا."

يقولون إنه "بمجرد أن يبدأ شخص ما في ركل الكرة في الرمال ، فسوف يصاب على الفور بحمى كرة القدم."بمجرد أن تبدأ في الحصول على هذه اللمسة مع الكرة ، وتبدأ في الشعور بالرمال ، فإنها تمسك بك. لا يمكنك الهروب. قال ليفي بابتسامة عريضة:أغمض عيني وأفكر في ما فعلته بالكرة."

أوضح فينغرمان: "نحن نطلب [27000 دولار] لشراء المعدات ، لنكون قادرين على شراء الكرات ، لشراء المياه ، لبناء هيكل جميل لرابطة النساء مثل الرجال".ستذهب كل الأموال مباشرة إلى الدوري ، مما يوفر فرصًا جديدة للسيدات من جميع الأعمار في الرياضة.

"لا أريد أن تقاتل ابنتي كما قاتلت. قال فينغرمان: "أريدها أن تشعر بالراحة للوصول إلى مكان ما وأن تكون على طبيعتها وأن تكون أفضل نسخة يمكن أن تكون ، وأن يسمح لها الناس بالقيام بذلك بدلاً من أن تضطر إلى التسول للعب على سبيل المثال".

على شواطئ تل أبيب، يغير ليفي وفينغرمان ملعب ملعب رمل واحد في كل مرة.