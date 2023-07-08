منتخب الفيفا الإسرائيلي يصل السعودية للمشاركة في بطولة دولية بالمملكة

دخل المنتخب الاسرائيلي الى السعودية بجوازات إسرائيلية وسيشارك في البطولة النهائية لبطولة العالم للاعبي الفيفا

هبط منتخب الفيفا الإسرائيلي أمس الجمعة الى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية لبطولة العالم للاعبي الفيفا. هذه هي البطولة الأولى التي تنظم في السعودية ومن المتوقع أن يمكث المنتخب في المملكة قرابة الأسبوعين. المنتخب الإسرائيلي الذي يضم ثلاثة لاعبين، مدرب ونائب مدير المنتخب بحسب هيئة البث الرسمية "كان" وصل الى السعودية عن طريق دولة الإمارات ودخل اليها من خلال جوازات إسرائيلية. وجرى هذا بالتنسيق مع منظمة الفيفا المسؤولة عن الحدث.

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مدير المنتخب تسفيكا كوسمين، كان على تواصل مع المسؤولين في الفيفا للتأكد من أن السعوديين سيدخلون أعضاء المنتخب للمملكة للمشاركة في البطولة. المنتخب الإسرائيلي حصل على رسالة الموافقة من الرابطة السعودية للرياضات الألكترونية E-Sports، التي منحته التصريح بالدخول رغم أن الرسالة لم تذكر إسرائيل بشكل واضح حيث ذكر أن كل المنتخبات يمكنها الدخول. كوسمين قال إن كل من وزارتي الداخلية ووزارة الثقافة والرياضة في إسرائيل ساعدتهم بالوصول ولم تكن هناك علاقة مباشرة بين الجانب الإسرائيلي والسعودي، وكل شيئ جرى عن طريق الفيفا.

تأمين أعضاء الفريق من ي السعودية جرى عن طريق السلطات الأمنية المحلية وحراسة شخصية، وليس عن طرق إسرائيليين. مدير المنتخب صرح خلال حديثه لـ"كان" أنهم لا ينوون إخفاء رموزهم الإسرائيلية خلال اللعبة نفسها، لكنهم بطبيعة االحال لن يبرزوها خلال تجولهم في الشوارع. استثمرت السعودية الكثير من الأموال في البطولة، لتتحول الى عاصمة للألعاب وتضاعفت الجوائز ثلاث مرات عن العام الماضي.