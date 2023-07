منتخب الفيفا الإسرائيلي يصل السعودية للمشاركة في بطولة دولية بالمملكة

هبط منتخب الفيفا الإسرائيلي أمس الجمعة الى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية لبطولة العالم للاعبي الفيفا. هذه هي البطولة الأولى التي تنظم في السعودية ومن المتوقع أن يمكث المنتخب في المملكة قرابة الأسبوعين. المنتخب الإسرائيلي الذي يضم ثلاثة لاعبين، مدرب ونائب مدير المنتخب بحسب هيئة البث الرسمية "كان" وصل الى السعودية عن طريق دولة الإمارات ودخل اليها من خلال جوازات إسرائيلية. وجرى هذا بالتنسيق مع منظمة الفيفا المسؤولة عن الحدث.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .