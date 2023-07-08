النجم الفرنسي مبابي يزور لأول مرة الكاميرون مسقط رأس والده

ويتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.

وسط ترحيب حار من الجماهير، وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تشمل أعمالًا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية مسقط رأس والده،.

وقام المئات من المشجعين بإرتداء قميص فريقه باريس سان جرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عامًا الذي تطأ قدمه موطن والده الأصلي للمرة الأولى، وهتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي.

وبدأت زيارته ظهر أمس الخميس عندما، وبعد وصوله، زار مبابي مقر جمعية مكافحة فقدان السمع في الكاميرون "ALDAC"، والتي يدعمها وقام بتجديدها بالكامل.

DANIEL BELOUMOU OLOMO / AFP يلعب نجم فريق باريس سان جيرمان وفرنسا الوطني لكرة القدم كيليان مبابي (2 يمين) كرة السلة مع لاعبي الكاميرون في مجمع Club Noah الرياضي في ياوندي في 7 يوليو 2023 خلال زيارة خيرية وجولة في قرية والده.

كما تضمن جدول رحلته، زيارة صباح الجمعة إلى مدرسة الصم وضعاف السمع للأطفال التي تديرها مؤسسة تعليم وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "FEPPDA" في ياوندي، يليها عقد لقاء مع رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديون نغوتي.

Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP يتحدث نجم فريق باريس سان جيرمان وفرنسا الوطني لكرة القدم كيليان مبابي (وسط) خلال مؤتمر صحفي مع وزير الرياضة والتربية البدنية الكاميروني نارسيس مويل كومبي (وسط اليسار) في ياوندي في 7 يوليو 2023 خلال زيارة خيرية وجولة في قرية أبيه.

وفي هذا السياق، وصف النجم الفرنسي في حديث لـ CRTV Sport، اليوم الأول لزيارته بـ "الرائع" وقال إنه "فوجئ بسرور" بالترحيب الذي لقيه، وأضاف: "الناس يحبونني كثيرا هنا. وزيارتي قبل كل شيء متعة شخصية".

ويتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.