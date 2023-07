لأول مرة: سماع النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية

نشر الحساب الرسمي للفيفا اليوم شريط فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الألكترونية التي تنظم في السعودية، ويظهر خلال لاعبو المنتخب الإسرائيلي المشاركين في البطولة للحظة قصيرة، مع العلم الإسرائيلي. اضافة لذلك، تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال البطولة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .