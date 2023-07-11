لأول مرة: سماع النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية

جاء هذا خلال افتتاح البطولة الدولية للألعاب الألكترونية المنعقدة في السعودية والتي تشرف عليها منظمة فيفا

نشر الحساب الرسمي للفيفا اليوم شريط فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الألكترونية التي تنظم في السعودية، ويظهر خلال لاعبو المنتخب الإسرائيلي المشاركين في البطولة للحظة قصيرة، مع العلم الإسرائيلي. اضافة لذلك، تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال البطولة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

https://twitter.com/i/web/status/1678741637529305090 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووصل المنتخب الإسرائيلي الجمعة الى السعودية، ويضم المنتخب ثلاثة لاعبين اضافة الى المدير ومدير الفريق، واللذين وصلوا الى السعودية عن طريق دولة الإمارات مع جوازاتهم الإسرائيلية، دخولهم الى الدولة العربية التي لا توجد علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل جرى بعد تنسيق مع منظمة الفيفا، المسؤولة عن الحدث.

مدير المنتخب تسفيكا كوسمين، كان على اتصال مع المسؤولين في فيفا للتأكد من أن السعوديين سيدخلون المنتخب الى المملكة للمشاركة في البطولة. وحصل المنتخب الاسرائيلي على رسالة من الاتحاد السعودي للرياضات الألكتروني على رسالة تسمح له بالدخول. كما أن قوات محلية تعمل على تأمين حراستهم بالإضافة الى حراسة خاصة.