سافر إلى الرياض عبر الإمارات ودخل السعودية عن طريق الأمارات بجوازات سفر إسرائيلية.

بماسبة بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية في السعودية، ولأول مرة أظهر فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بالرياض، سافر إلى الرياض عبر الإمارات ودخل السعودية عن طريق الأمارات بجوازات سفر إسرائيلية، ويشارك المنتخب الإسرائيلي بفريق مكون من 3 لاعبين إضافة إلى مدربهم.

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وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها المقتبسة عن الإعلامي الإسرائيلي، روعي كايس:"علم إسرائيل في السعودية، في الساعة الأخيرة انتشر فيديو من انطلاق بطولة الفيفا العالمية المقام هذا العام في الرياض. في الشريط يمكن ملاحظة اللاعبين الإسرائيليين وعلم إسرائيل".

ونشر إعلاميون إسرائيليون عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر لقطات للاعبين إسرائيليين يرفعون علم بلادهم وسط عزف موسيقى النشيد الوطني.

https://twitter.com/i/web/status/1679021919121620993 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكتب سفير إسرائيل لدى النرويج على تويتر: “العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني في السعودية. لاعبون إسرائيليون يشاركون في بطولة لعبة الفيديو فيفا التي تستضيفها الرياض”.وقال السفير الإسرائيلي، آفي نير-فيلدكلين، في ذات التغريدة إن “البراغماتية هي الطريقة الوحيدة لتأمين السلام والمصالحة”.

وبحسب موقع “الغمينر”، فإن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية يعتبر للمرة الأولى في التاريخ على الأرجح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن فريق الألعاب الإلكترونية الإسرائيلي المصنف الثاني عالميا،