بماسبة بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية في السعودية، ولأول مرة أظهر فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بالرياض، سافر إلى الرياض عبر الإمارات ودخل السعودية عن طريق الأمارات بجوازات سفر إسرائيلية، ويشارك المنتخب الإسرائيلي بفريق مكون من 3 لاعبين إضافة إلى مدربهم.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .