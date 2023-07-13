الفيفا يوزع مكافآت المشاركة في كأس العالم على الأندية.. ومانشستر سيتي المستفيد الأكبر

وحصل 18 ناديا أفريقيا على 4 ملايين و570 ألف دولار، بعد مشاركة لاعبيها في المونديال. وأوضح فيفا أن 440 ناديا من 51 دولة استفادت من مشاركة لاعبيها في كأس العالم

تصدر مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة مدفوعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية، التي تم اختيار لاعبيها للمشاركة في مونديال قطر 2022.

ووزع الفيفا إجمالي 209 ملايين دولار على الأندية حول العالم، وتصدر مانشستر سيتي القائمة للنسخة الثانية على التوالي بكأس العالم، إذ حصل على 4 ملايين و600 ألف دولار، وهو ما يفوق ما حصلت عليه قارة أفريقيا بأكملها، والتي شاركت بـ5 منتخبات في المونديال.

وحصل 18 ناديا أفريقيا على 4 ملايين و570 ألف دولار، بعد مشاركة لاعبيها في المونديال. وأوضح فيفا أن 440 ناديا من 51 دولة استفادت من مشاركة لاعبيها في كأس العالم.

وحصلت الأندية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على 159 مليون دولار بنسبة 76% من إجمالي مدفوعات الفيفا للأندية التي تم اختيار لاعبيها للمشاركة في المونديال، ونالت الأندية الإنجليزية 37 مليون و700 آلف دولار من هذا المبلغ.