احتفالا بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية": إسرائيل والإمارات والبحرين ينظمون"السباق من أجل السلام"

ينطلق السباق من في إسرائيل ويستمر في الامارات والبحرين، هو مبادرة من رجل الأعمال الإسرائيلي الكندي ورجل الأعمال سيلفان آدامز

احتفاء بالاتفاقيات الإبراهيمية ستنظم إسرائيل والإمارات والبحرين سباق دراجات احترافي تحت شعار "السباق من أجل السلام"في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حيث ينطلق السباق من في إسرائيل ويستمر في الامارات والبحرين، هو مبادرة من رجل الأعمال الإسرائيلي الكندي ورجل الأعمال سيلفان آدامز.

وقال آدامز لنقابة الأخبار اليهودية من "سيُظهر كيف يمكن لركوب الدراجات الهوائية والرياضة بشكل عام أن تكون قوة من أجل الخير من خلال الجمع بين الناس والدول معًا وبناء الجسور وخلق عالم أكثر سلامًا".

وأفاد سيلفان آدامز أن "السباق وافقت عليه الدول الثلاث المعنية، تم التصديق عليه أيضًا من قبل الاتحاد الدولي للدراجات". وأضاف أن "حفلات نهاية الموسم التابعة للاتحاد الدولي للدراجات ستقام أيضًا في الدول الثلاث بالتناوب.

وفي السياق ذاته فاز هذا الأسبوع، فريق آدم المحترف لركوب الدراجات في إسرائيل بأول مرحلة من سباق فرنسا للدراجات في "الهضبة الوسطى ".

وقال سيلفان آدامز المعروف أيضا بإحضاره النجم الأ{جنتيني ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني إلى إسرائيل، بالإضافة إلى مادونا في نهائي يوروفيجن وكأس السوبر الفرنسي.

كما ظهر آدامز لأول مرة بقميص خاص لتسليط الضوء على موطن الفريق الإسرائيلي. النمط مستوحى من المسار الوطني، مسار المشي وركوب الدراجات الذي يمتد من كيبوتس دان في الشمال إلى إيلات في الجنوب، ويمر عبر بعض المناظر الطبيعية الأكثر متعى وغرابة في إسرائيل، حيث تم ترميزه على القميص من خلال ثلاثة خطوط، الأبيض يمثل جبل الشيخ الثلجي في الشمال، والأزرق لساحل إسرائيل والبرتقالي يسلط الضوء على حرارة الصحراء في جنوب البلاد.