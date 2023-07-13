التونسية أُنس جابر في نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا

حرَمت جابر سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي من إنجازين مهمين، الأول بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها

للعام الثاني تواليا، بلغت التونسية أنس جابر(المصنفة سادسة عالميًا) نهائي بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بتغلبها، اليوم الخميس، على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا معوضة تأخرها بمجموعة الى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6

وحرَمت جابر سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي من إنجازين مهمين، الأول بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها والثاني اعتلاءها صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية ايغا شفيونتيك، إذ إن فوزها على التونسية كان كفيلا لتحقيق ذلك.

وقالت جابر بعد الفوز "شكرًا للجماهير التي أبقتني في المباراة. كان من الصعب تلقي إرسالاتها وكراتها القوية، لذا شكرًا على الدعم حتى آخر لحظة وايمانكم بيّ".وأضافت ردًا على كيفية تعاملها مع الضغط "أعمل كثيرًا مع المعالجة النفسية. يساعد ذلك كثيرًا. أنا فخورة بنفسي لأن أنس القديمة كانت لتخسر المباراة اليوم، ولكن أنا فخورة أني قاتلت حتى الرمق الأخير".

وبعد أن سقطت في نهائي العام المنصرم أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ستكون جابر المصنفة سادسة عالميًا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا يوم السبت.

وتلتقي جابر التي ثأرت لخسارتها من ريباكينا في نصف النهائي، تاليًا فوندروشوفا التي أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عامًا، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968، بفوزها على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا.

وعلى غرار مباراة ربع النهائي ضد ريباكينا والدور الثالث ضد الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، عوّضت جابر تأخرها بمجموعة إلى فوز.

وبعد أن غابت عن نسخة العام المنصرم بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس عادلت سابالينكا أفضل نتيجة لها على العشب اللندني التي حققتها العام قبل الماضي بوصولها الى المربع الذهبي.