بطولة مصر: الأهلي يُسقط الزمالك برباعية في الدوري الممتاز

انتهت المباراة بفوز غالي وعريض للأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف وحيد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب أرضية استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس 14 يوليو، وذلك لحساب منافسات المرحلة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. انتهت المباراة بفوز غالي وعريض للأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف وحيد.

Fadel Senna / AFP لاعبو الأهلي يحتفلون باللقب بعد فوزهم في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم 11 يونيو 2023.

تعتبر قمة الزمالك والاهلي مختلفة عن القمم الأخرى التي جمعت الفريقين لا سيما أنها بلا أي حسابات بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري والزمالك المشاركة في الكونفدرالية، ولكن سيكون لها طعم ومذاق خاص لكلا الجمهورين لانه دائمًا ما تتمتع بالإصارة والندية بين الغريمين.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري بالتتويج به للمرة الـ 42 في تاريخه لصالحه بعدما قدم سيراميكا كليوباترا هدية له بالفوز على بيراميدز الوصيف في الجولة الـ 33 بهدفين لهدف، ليوقف رصيد الثاني عند النقطة 67 من 32 مباراة.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، بعد الانتصار في الجولة الـ 21 من مؤجلات الدوري على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يقدم الزمالك في الفترة الأخيرة أداء جيد استطاع من خلاله التواجد في المربع الذهبي والتأهل لكأس الكونفدرالية، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.