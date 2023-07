ليونيل ميسي ينضم إلى إنتر ميامي بشكل رسمي

إنتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الليو قد أعلن إنضمامه لصفوف النادي الأمريكي، منذ أسابيع قليلة ولكن لم يتم توقيع العقود بشكل رسمي نظرًا لانتظار الطرفين موعد فتح نافذة الميركاتو الصيفي في الولايات المتحدة.

وأعلن إنتر ميامي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، منذ قليل عن تعاقده بشكل رسمي مع ليونيل في صفقة انتقال حر قادمًا من حديقة الأمراء الفرنسية.

قام إنتر ميامي بتوسيع ملعبه المؤقت قبل وصول ليونيل مسي. حيث سيقام حفل ترحيب رسمي من الملعب «DRV PNK«غدا الأحد 16 يوليو، في مجموعة تضمنت عروضا لفنانين أبرزهم نجمة البوب ​​شاكيرا، وكذلك راب باني لأداء في هذا الحدث.