English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • كرة السلة:فرتسا تتفوق على إسرائيل في نهائي بطولة أوروبا الأقل من 20 سنة

كرة السلة:فرتسا تتفوق على إسرائيل في نهائي بطولة أوروبا الأقل من 20 سنة

i24NEWS

دقيقة 1
إسرائيل ضد فرنسا في نهائي بطولة أوروبا تحت 20 سنة ، 16 يوليو 2023
Fédération israélienne internationale de basketball (FIBA)إسرائيل ضد فرنسا في نهائي بطولة أوروبا تحت 20 سنة ، 16 يوليو 2023

وكان لاعبو الفريق الأبيض والأزرق قد بدأوا المباراة بشكل جيد، وأنهىوا ربع النهائي في المقدمة بنتيجة 17-26 بقيادة نعوم يعقوب.

فازت فرنسا مساء اليوم الأحد على إسرائيل في نهائي بطولة أوروبا تحت 20 سنة بـ (89-79)، وكانت مباراة قاتلوا الشباب الإسرائيليين فيها حتى النهاية ضد الفرنسيين، وقدموا أداء جيد.

Video poster

وكان لاعبو الفريق الأبيض والأزرق قد بدأوا المباراة بشكل جيد، وأنهىوا ربع النهائي في المقدمة بنتيجة 17-26 بقيادة نعوم يعقوب. في الربع الثاني، دخل الفرنسيون اللعبة ، وتمكنوا بعد دقيقتين من تقليص النتيجة إلى فارق نقاط ، قبل عكس الاتجاه. على الرغم من ثلاثية أخرى من نعوم يعقوب، تقدم الفرنسيون 41-47 في الشوط الأول. 

واستمر الربع الثالث بميزة للفرنسيين عندما سجل كاماردين 4 نقاط متتالية ، تلاه سوموديا الذي سجل 2 آخرين. ثم تمكنت إسرائيل من تضييق الفجوة قليلاً والعودة 9 نقاط بفضل جاكوب وولف. 

اتسمت نهاية المباراة بتشويق لا يطاق حتى الوقت الإضافي. بدأ هذا بوتيرة سريعة، لكن تقدم الفرنسيون على الإسرائيليين، ووقعوا فوزهم بسلالتين بثلاث نقاط ، وحرموا الفريق الأزرق والأبيض من اللقب الثالث في هذه البطولة.   

تلقت هذه المقالة 0 تعليق