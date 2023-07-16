كرة السلة:فرتسا تتفوق على إسرائيل في نهائي بطولة أوروبا الأقل من 20 سنة

وكان لاعبو الفريق الأبيض والأزرق قد بدأوا المباراة بشكل جيد، وأنهىوا ربع النهائي في المقدمة بنتيجة 17-26 بقيادة نعوم يعقوب.

فازت فرنسا مساء اليوم الأحد على إسرائيل في نهائي بطولة أوروبا تحت 20 سنة بـ (89-79)، وكانت مباراة قاتلوا الشباب الإسرائيليين فيها حتى النهاية ضد الفرنسيين، وقدموا أداء جيد.

وكان لاعبو الفريق الأبيض والأزرق قد بدأوا المباراة بشكل جيد، وأنهىوا ربع النهائي في المقدمة بنتيجة 17-26 بقيادة نعوم يعقوب. في الربع الثاني، دخل الفرنسيون اللعبة ، وتمكنوا بعد دقيقتين من تقليص النتيجة إلى فارق نقاط ، قبل عكس الاتجاه. على الرغم من ثلاثية أخرى من نعوم يعقوب، تقدم الفرنسيون 41-47 في الشوط الأول.

واستمر الربع الثالث بميزة للفرنسيين عندما سجل كاماردين 4 نقاط متتالية ، تلاه سوموديا الذي سجل 2 آخرين. ثم تمكنت إسرائيل من تضييق الفجوة قليلاً والعودة 9 نقاط بفضل جاكوب وولف.

اتسمت نهاية المباراة بتشويق لا يطاق حتى الوقت الإضافي. بدأ هذا بوتيرة سريعة، لكن تقدم الفرنسيون على الإسرائيليين، ووقعوا فوزهم بسلالتين بثلاث نقاط ، وحرموا الفريق الأزرق والأبيض من اللقب الثالث في هذه البطولة.