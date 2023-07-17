بعد فشله في منافسة المغرب بالـ"كاف": رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم استقالته

"ليعلم الجميع أن هذا الخطاب له علاقة بالمؤتمر الأخير للكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) الذي عقد قبل أيام في أبيدجان بكوت ديفوار"

بعد فشله في دخول اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، استقالته من منصبه، في ما أرجعت وسائل إعلام جزائرية هزيمة زفيزف إلى نفوذ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، في الكاف.

وقال جهيد زفيزف في فيديو نشره الموقع الإلكتروني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "ليعلم الجميع أن هذا الخطاب له علاقة بالمؤتمر الأخير للكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) الذي عقد قبل أيام في أبيدجان بساحل العاج، الذي من خلاله دخلت الانتخابات لكسب العضوية في المكتب التنفيذي".

وكان زفيزف، قد فشل في دخول اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، خلال الانتخابات التي جرت قبل أيام بمدينة أبيدجان الإيفوارية، على هامش انعقاد الدورة الـ45 للجمعية العامة للاتحاد، بعد حصوله على 15 صوتا فقط، أمام منافسه الليبي عبد الحكيم الشلماني المدعوم من المغرب.

واشار زفيزف إلى أنه"كما تعلمون كسب العضوية في المكتب التنفيذي للكاف كان من أهم الأهداف التي كنا نعمل لأجلها ونطمح للوصول إليها في إطار الاستراتيجية التي رسمناها وقدمناها أمام الجمعية العامة للاتحاد الجزائري"وأضاف "أوّضح من هذا المنبر أننا بذلنا كل المجهودات واستعنّا بجميع الوسائل المتاحة قانونا بما يتوافق مع قيمنا وأخلاقنا لبلوغ الهدف، لكن مع الأسف هذا لم يكف"، وأنهى قائلا "لهذا أُعلم الرأي العام باستقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم".