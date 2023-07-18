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كريستيانو رونالدو: لن أعود للعب في أوروبا، والدوري السعودي أفضل من الأميركي

i24NEWS - AFP

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كريستيانو رونالدو يبتسم خلال مؤتمر صحفي لإزاحة الستار رسميًا عن عضويته في نادي النصر لكرة القدم في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الثلاثاء 3 يناير
(AP Photo/Amr Nabil)كريستيانو رونالدو يبتسم خلال مؤتمر صحفي لإزاحة الستار رسميًا عن عضويته في نادي النصر لكرة القدم في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الثلاثاء 3 يناير

الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للعب في أوروبا، مشيرا إلى أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

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وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام المنصرم بعقد لمدة عامين ونصف العام أن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى، وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية ومنهم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد وكذلك نغولو كانتي وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي من تشيلسي ومارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان روبرتو فيرمينو من ليفربول وسيرغي ميلنكوفيتش سافيتش من لاتسيو وروبن نيفيز من وولفرهامبتون بالإضافة إلى جوتا لاعب سيلتك الأسكتلندي.

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 وشدد رونالدوعلى أن الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا... خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية.

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