انطلاق مباريات مونديال السيدات الخميس في نيوزيلندا وأستراليا بالرغم من إطلاق النار

افتتحت الخميس نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، على وقع حادثة إطلاق نار أردت بـ 3 أشخاص

افتتحت الخميس نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.

ومن المقرر أن تقام في سيدني في وقت لاحق مباراة بين استراليا وإيرلندا ضمن المجموعة الثانية، بحضور حوالى 75 ألف مشجّع وفق التقديرات.

وخيمت على الحدث التاريخي حادثة إطلاق النار بعواقبها الوخيمة، حيث قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز "إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي"، مؤكدا أن كأس العالم التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك ستبدأ الخميس كما هو مقرر.

وأكد أن "مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير"، مشيرا إلى أن "الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة" بإطلاق النار. وأضاف أن "الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام".

وأسفر إطلاق النار الذي وقع صباح الخميس في موقع بناء، عن مقتل 3 اشخاص بضمنهم المهاجم إضافة إلى جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.

وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن "المهاجم تنقل في المبنى" وهو يطلق النار من "سلاحه الناري". وأضاف أنه "عند وصوله إلى الطوابق العليا من المبنى بقي في المصعد وحاول موظفونا الاشتباك معه".

وتابعت أنها أرسلت مروحية وأن عناصرها ردوا "بأعداد كبيرة" على إطلاق النار وطوقوا المنطقة. في حين قال باتيل إن "الرجل أطلق مزيدًا من الرصاص وعُثر عليه ميتا بعد ذلك".

يشار إلى أن الولايات المتحدة فازت بنتيجة (2-صفر) على هولندا هام 2019، لتمدد رقمها القياسي بفوزها بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة.