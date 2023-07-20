منتخب المغرب يخطف الصدارة أفريقياً في تصنيف فيفا

وعلى مستوى المنتخبات العربية في آسيا، جاءت السعودية أولاً، بعدما حلّ "الأخضر" في المركز الـ 53، فيما جاء منتخب قطر ثانياً، والعراق ثالثاً والإمارات رابعا

واصل المغرب تصدره للمنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحلوله في المركز الـ 14، فيما جاء "نسور قرطاج" في المرتبة الـ 31، وحلت الجزائر ثالثاً (33)، ومصر رابعاً (34).

وعلى مستوى المنتخبات العربية في آسيا، جاءت السعودية أولاً، بعدما حلّ "الأخضر" في المركز الـ 53، فيما جاء منتخب قطر ثانياً بالمرتبة الـ 58، والعراق ثالثاً في المركز الـ 70، والإمارات رابعة بالمرتبة الـ 72.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد نشر التصنيف الجديد للمنتخبات، الخميس، بعد نهاية بطولة الكأس الذهبية، التي توجت بها المكسيك، بالإضافة إلى انتهاء المواجهات الودية الدولية، على ما أفاد موقع العربي الجديد.

ولم تجرِ أي تغييرات على الإطلاق في المراكز العشرة الأولى، التي تتكون من المنتخبات الأوروبية وأميركا الجنوبية، حيث لا تزال الأرجنتين بطلة مونديال قطر في المرتبة الأولى، تليها فرنسا (ثانياً)، البرازيل (الثالثة)، إنكلترا (الرابعة)، بلجيكا (الخامسة)، كرواتيا (السادسة)، هولندا (السابعة).