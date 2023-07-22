ميسي يشعل المدرجات الأميركية بهدف سحري في مباراته الأولى بقميص ميامي

النجم الأرجنتيني لم يخيب آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنس

إستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يشعل المدرجات الأميركية، حيث سجل هدفا رائعا في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، على الأراضي الأميركية.

واحتشد 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لاستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة، والذي دخل بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

EVA MARIE UZCATEGUI / AFP يتحكم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي بالكرة خلال مباراة كأس الدوري للمجموعة J بين إنتر ميامي CF وكروز أزول في ملعب DRV PNK في فورت لودرديل ، فلوريدا ، في 21 يوليو 2023.

وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.

النجم الأرجنتيني لم يخيب آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنسى.

ميسي أصبح حديث عالم كرة القدم بعد لمسته السحرية الأولى على الأراضي الأميركية، والتي قاد بها ميامي لانتصار مهم بنتيجة 2-1.

AMERICA / Getty Images via AFP فلوريدا - 21 يوليو: احتفل ليونيل ميسي رقم 10 من Inter Miami CF مع زملائه في الفريق بعد ركله هدف الفوز في المباراة خلال النصف الثاني من مباراة كأس الدوري 2023 بين Cruz Azul و Inter Miami CF في ملعب DRV PNK في 21 يوليو 2023 في فورت لودرديل

واحتفل ميسي مع أطفاله الذين حضروا في المدرجات، مباشرة بعد تسجيله هدف الفوز في الرمق الأخير، حين اتجه صوبهم واحتضنهم في لقطة أثارت إعجاب المشجعين.