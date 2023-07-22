ميسي يشعل المدرجات الأميركية بهدف سحري في مباراته الأولى بقميص ميامي
النجم الأرجنتيني لم يخيب آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنس
إستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يشعل المدرجات الأميركية، حيث سجل هدفا رائعا في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، على الأراضي الأميركية.
واحتشد 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لاستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة، والذي دخل بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.
وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.
النجم الأرجنتيني لم يخيب آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنسى.
ميسي أصبح حديث عالم كرة القدم بعد لمسته السحرية الأولى على الأراضي الأميركية، والتي قاد بها ميامي لانتصار مهم بنتيجة 2-1.
واحتفل ميسي مع أطفاله الذين حضروا في المدرجات، مباشرة بعد تسجيله هدف الفوز في الرمق الأخير، حين اتجه صوبهم واحتضنهم في لقطة أثارت إعجاب المشجعين.