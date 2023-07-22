فاز منتخب الولايات المتحدة على المنتخب الفيتنامي بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما السبت، نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات

فاز منتخب الولايات المتحدة على المنتخب الفيتنامي بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.

أحرزت اللاعبة الأمريكية، صوفيا سميث، هدفين متتاليين لبلادها عند الدقيقتين (14 و45) من زمن الشوط الأول، وسجلت زميلتها ليندسي هوران الهدف الثالث بالدقيقة 77 من زمن المباراة.

وتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب المجموعة الخامسة (D)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة بين منتخبي هولندا والبرتغال، يوم غد الأحد.