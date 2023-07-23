سباق فرنسا الدولي للدراجات يدخل المرحلة النهائية مع فريق دراجين إسرائيلي

"بالنسبة لشخص بدأ هذا الفريق بحلم إحضار فرسان إسرائيليين للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات، فهذا حلم يتحقق. عليك أن تفرك عينيك لتصدق أن ذلك يحدث"

وسط ترحيب فرنسا بفرسان "تور دي فرانس للدراجات 2023" في باريس الذي يضم فريق دراجين إسرائيلي Premier Tech، دخل سباق الدراجات الذائع الصيت إلى مرحلته الأخيرة يوم الأحد.

Etienne GARNIER / POOL / AFP جروباما - متسابق FDJ الفرنسي ثيبوت بينو يركب دراجات في صعود Col du Platzerwasel في الكيلومترات الأخيرة من المرحلة العشرين من النسخة 110 من سباق Tour de France للدراجات على بعد 133 كم بين Belfort و Le Markstein Fellering ، في شرق فرنسا ، في 22 يوليو 2023.

أظهر راكبو الدراجات الإسرائيليون أداءً قوياً، بعد أن فازوا بمرحلة واحدة في المنافسة المشهورة عالمياً، المرحلة 9. قبل اختتام السباق، تحدثت i24NEWS مع أحد مالكي الفريق رون بارون، مؤسس أكاديمية ركوب الدراجات في إسرائيل.

قال بارون: "بالنسبة لشخص بدأ هذا الفريق بحلم إحضار فرسان إسرائيليين للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات، فهذا حلم يتحقق. عليك أن تفرك عينيك لتصدق أن ذلك يحدث".

وأضاف بارون: "هناك مليار شخص في جميع أنحاء العالم، من الصين إلى أمريكا الجنوبية إلى كندا، يشاهدون الاسم الإسرائيلي (مكتوب على القمصان) والمنتخب الإسرائيلي والنجاح الإسرائيلي وهذا يبعث على السرور".

من المتوقع أن تشهد المرحلة النهائية مشاهدة ضخمة، بمليار شخص، حيث تعبر الفرق خط النهاية في العاصمة الفرنسية. سيقود البطل المنتظر جوناس فينياغار مجموعة Tour de France إلى باريس. ووصف السباق بأنه "الأفضل في العالم" بعد ثلاثة أسابيع مكثفة بدأت في بلباو الإسبانية في 1 تموز/ يوليو.

i24NEWS هي واحدة من رعاة فريق ركوب الدراجات الإسرائيلي Premier Tech