لبؤات الأطلس :المنتخب النسوي المغربي يواجه نظيره الألماني غدا الإثنين في كأس العالم

وأشار بيدروس إلى أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الأول، حرص على تحفيز لاعبات المنتخب النسوي قبل سفرهن إلى أستراليا، من أجل التغلب على الصعوبات

بعد أن سطع نجم كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، يعلق المغاربة آمالا كبيرة على المنتخب النسوي لكرة القدم والذي يُشارك للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للسيدات نسخة عام 2023،

ويسعى المنتخب النسوي المغربي للتألق في هذا العرس الكروي العالمي إسوة بأسود الأطلس الذين بلغوا دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويضم منتخب "لبؤات الأطلس" الذي يقوده المدرب الفرنسي رينالد بيدروس، عدد من الأسماء التي تألقت في البطولة الإفريقية من بينهم القائدة غزلان الشباك لاعبة فريق الجيش الملكي وزميلتها في النادي فاطمة تغناوت، إلى جانب روزيلا العيان مهاجمة فريق توتنهام الإنجليزي.

FADEL SENNA / AFP تحضر لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية دورة تدريبية في مدينة سلا يوم 15 يونيو 2023.

ومن المترقب أن يخوض المنتخب النسوي، الاثنين المقبل، مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم أمام المنتخب الألماني، بطل العالم مرتين وأحد أبرز المرشحين للظفر اللقب، وإلى جانب المنتخب الألماني تضم مجموعة المغرب كل من منتخبي كولومبيا، وكوريا الجنوبية.

وفي هذا السياق، قال رينالد بيدروس، في ندوة صحفية، إن "المنتخب الوطني المغربي النسوي، سيستلهم إنجاز المنتخب الوطني الأول في مونديال قطر، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مونديال أستراليا ونيوزيلندا".

وأشار بيدروس إلى أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الأول، حرص على تحفيز لاعبات المنتخب النسوي قبل سفرهن إلى أستراليا، من أجل التغلب على الصعوبات وتحقيق نتائج إيجابية.

وتستضيف كل من أستراليا ونيوزلندا بشكل مشترك بطولة كأس العالم في نسختها التاسعة ما بين 20 يوليو/تمّوز الجاري و20 أغسطس/آب المقبل، بمشاركة 32 منتخبا بزيادة ثماني فرق عن النسخة السابقة.