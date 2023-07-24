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المحلل الرياضي شاكا هيسلوب ينهار ويسقط أرضا خلال مقابلة على الهواء

i24NEWS

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ضرب حارس مرمى ترينيداد وتوباغو شاكا هيسلوب الأرض حيث تصدى لإنجلترا في الجولة الافتتاحية لمباراة كأس العالم للمجموعة الثانية على ملعب فرانكن في نورمبرج ، 15 يونيو 2006. فازت إنجلترا بالمباراة 2-0.
ADRIAN DENNIS / AFPضرب حارس مرمى ترينيداد وتوباغو شاكا هيسلوب الأرض حيث تصدى لإنجلترا في الجولة الافتتاحية لمباراة كأس العالم للمجموعة الثانية على ملعب فرانكن في نورمبرج ، 15 يونيو 2006. فازت إنجلترا بالمباراة 2-0.

خلال المقطع المباشر، يمكن رؤية هيسلوب وهو يتأرجح قبل أن يفقد توازنه ويتجه للأمام

سقط المحترف المتقاعد شاكا هيسلوب مغمى عليه أثناء مقابلة أجريت معه على الهواء مع المضيف المشارك دان توماس، الذي أخبر المشاهدين لاحقًا أن هيسلوب قد استعاد وعيه.

شاكا هيسلوب ، لاعب كرة قدم سابق يعمل الآن كمحلل في ESPN ، فقد وعيه خلال بث مباشر قبل المباراة يوم الأحد في Rose Bowl.

https://twitter.com/i/web/status/1683298377788960768

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ظهر هيسلوب ومضيفه دان توماس على الهواء قبل مباراة ودية بين ميلان وريال مدريد. خلال المقطع المباشر ، يمكن رؤية هيسلوب وهو يتأرجح قبل أن يفقد توازنه ويتجه للأمام. ينادي توماس باسمه قبل أن يقول ، "نحن بحاجة إلى بعض المساعدة"، وفقا لهوليوود ريبورتر.

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