المحلل الرياضي شاكا هيسلوب ينهار ويسقط أرضا خلال مقابلة على الهواء

خلال المقطع المباشر، يمكن رؤية هيسلوب وهو يتأرجح قبل أن يفقد توازنه ويتجه للأمام

سقط المحترف المتقاعد شاكا هيسلوب مغمى عليه أثناء مقابلة أجريت معه على الهواء مع المضيف المشارك دان توماس، الذي أخبر المشاهدين لاحقًا أن هيسلوب قد استعاد وعيه.

شاكا هيسلوب ، لاعب كرة قدم سابق يعمل الآن كمحلل في ESPN ، فقد وعيه خلال بث مباشر قبل المباراة يوم الأحد في Rose Bowl.

https://twitter.com/i/web/status/1683298377788960768 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ظهر هيسلوب ومضيفه دان توماس على الهواء قبل مباراة ودية بين ميلان وريال مدريد. خلال المقطع المباشر ، يمكن رؤية هيسلوب وهو يتأرجح قبل أن يفقد توازنه ويتجه للأمام. ينادي توماس باسمه قبل أن يقول ، "نحن بحاجة إلى بعض المساعدة"، وفقا لهوليوود ريبورتر.