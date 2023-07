المحلل الرياضي شاكا هيسلوب ينهار ويسقط أرضا خلال مقابلة على الهواء

سقط المحترف المتقاعد شاكا هيسلوب مغمى عليه أثناء مقابلة أجريت معه على الهواء مع المضيف المشارك دان توماس، الذي أخبر المشاهدين لاحقًا أن هيسلوب قد استعاد وعيه.

شاكا هيسلوب ، لاعب كرة قدم سابق يعمل الآن كمحلل في ESPN ، فقد وعيه خلال بث مباشر قبل المباراة يوم الأحد في Rose Bowl.