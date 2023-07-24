وفي هذا السياق، قال الناخب المغربي رينالد بيدروس في تصريحات صحفية بعد المباراة، إن "المنافس كان صعبا للغاية وأنه علينا استخلاص الدروس من هذه المواجهة".

خسر المنتخب الوطني المغربي النسوي المباراة أمام نظيره الألماني حامل اللقب العالمي مَرتين، بحصة 6-0 اليوم الاثنين على أرضية "ملعب ملبورن المستطيل" في أستراليا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بـ”مونديال 2023″ للسيدات.

وفي هذا السياق، قال الناخب المغربي رينالد بيدروس في تصريحات صحفية بعد المباراة، إن "المنافس كان صعبا للغاية وأنه علينا استخلاص الدروس من هذه المواجهة".

وتمنى المدرب الفرنسي للبؤات الأطلس، أن يتم تعويض هذه النتيجة في المبارتين المقبلتين ضد كل من كوريا الجنوبية و كولومبيا، مؤكدا أنه "كان يود بأن يتدارك بعض الأخطاء في الشوط الثاني لكنه اصطدم بمنتخب قوي للغاية".

وبهذه النتجية تصدر المنتخب الألماني النسوي مجموعته، في انتظار المباراة الثانية لهذه المجموعة التي ستجمع بين المنتخب الكولومبي ونظيره الكوري الجنوبي.

المنتخب الوطني المغربي للسيدات سيواجه في الجولة الثانية، منتخب كوريا الجنوبية، الأحد المقبل، على أرضية ملعب "هيندمارش ستاديوم' في مدينة أديلايد.

وتستضيف كل من أستراليا ونيوزلندا بشكل مشترك بطولة كأس العالم في نسختها التاسعة ما بين 20 يوليو/تمّوز الجاري و20 أغسطس/آب المقبل، بمشاركة 32 منتخبا بزيادة ثماني فرق عن النسخة السابقة.