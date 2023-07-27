لاعبة الشطرنج الإيرانية تحصل على الجنسية الإسبانية بعد أن لعبت بدون حجاب

انتقلت سارة إلى إسبانيا في يناير بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحقها بسبب لعبها في بطولة FIDE World Rapid and Blitz Chess في كازاخستان بدون الحجاب

حصلت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارا سادات خادم الشريعة، المعروفة باسم سارة خادم، على الجنسية الإسبانية، بعد أن شاركت في المنافسة بدون حجاب في كانون الأول/ ديسمبر دعما للاحتجاجات التي عمت ايران على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في مخفر الشرطة.

انتقلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا إلى إسبانيا في كانون الثاني/ يناير بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحقها بسبب لعب خادم في بطولة FIDE World Rapid and Blitz Chess في كازاخستان بدون الحجاب. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإسبانية، وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على منحها الجنسية "مع مراعاة الظروف الخاصة" لقضيتها.

أقدمت العديد من الإيرانيات المعروفات على خلع حجابهن احتجاجًا على مقتل الشابة الإيرانية من أصول كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، في حجز شرطة الآداب في سبتمبر / أيلول. وقالت الرياضية لرويترز إنها لا تندم على دعمها للحركة الوطنية التي اندلعت بعد مقتل أميني وقمعها النظام الإيراني بوحشية.

في وقت سابق يوم الأربعاء، دعت جماعات حقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل في الوقت الذي زادت فيه إيران من قمعها ضد النساء بسبب قواعد اللباس الصارمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "السلطات الإيرانية تضاعف من أساليبها القمعية في ضبط الأمن ومعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب الإلزامي المهينة والتمييزية".