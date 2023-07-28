الاتحاد الأوروبي يوافق على مشاركة برشلونة بدوري الأبطال

"تم قبول مشاركة برشلونة في المسابقات الأوروبية للموسم الجديد، ولكن نحتفظ بحقنا في إصدار قرار مستقبلي يخص استبعاد الفريق من أي مسابقة"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، الخميس، عن موقف برشلونة بشكل رسمي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد اتهام الفريق في قضية "نيجريرا" الشهيرة التي اتهمت النادي الكتالوني بالتورط في دفع مبالغ غير مشروعة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه نيجريرا.

(AP Photo/Hussein Malla) يحتفل لاعبو برشلونة بعد فوزهم في نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في الرياض ، السعودية ، الأحد 16 يناير 2023.

وهو الأمر الذي هدد النادي الكتالوني بالحظر وعدم المشاركة في المسابقات القارية، ولكن بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حمل بعض الأنباء السارة للفريق.

وقال موقع الاتحاد الأوروبي، إن لجنة الاستئناف الخاصة به قررت قبول مشاركة برشلونة بدوري الأبطال بصفته بطلًا للدوري الإسباني بشكل مؤقت هذا الموسم.

وأوضح البيان:"تم قبول مشاركة برشلونة في المسابقات الأوروبية للموسم الجديد، ولكن نحتفظ بحقنا في إصدار قرار مستقبلي يخص استبعاد الفريق من أي مسابقة".

يذكر أن إدارة برشلونة سبق أن قامت بالدفاع عن نفسها أكثر من مرة بقيادة جوان لابورتا رئيس النادي، والذي قال إن هذه القضية هدفها القيام بحملة منظمة لتدمير العملاق الكتالوني.