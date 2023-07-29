غوارديولا: "سوق الانتقالات اختلف كثيرًا بعد دخول الدوري السعودي وهذا سيغير الكثير في المستقبل"

غوارديولا تعليقا على صفقة محرز: السعودية غيرت سوق الانتقالات

اعتبر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنقليزي جوسيب غوارديولا، أن السعودية "غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي"، وذلك تعليقا على انتقال الجناح الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة.

وأجاب غوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي: "بالتأكيد.. استمتعت بالعمل معه وعلاقتنا كانت استثنائية".

وأضاف: "السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات.. قبل أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية".

وتابع "بيب": "أعتقد أن المزيد من اللاعبين سينتقلون في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه.. رياض تلقى عرضا خياليا لهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".

كشف نادي أهلي جدة العائد حديثا إلى الدوري السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.