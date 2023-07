بنزينة المغربية تصبح أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات

أصبحت لاعبة كرة القدم المغربية نهيلة بنزينه أول لاعبة ترتدي الحجاب في مباراة في كأس العالم للسيدات يوم الأحد.

المدافعة البالغة من العمر 25 عاما صنعت التاريخ خلال مباراة المغرب مع كوريا الجنوبية في أستراليا. بن زينة شاركت نيتها في ارتداء الحجاب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل البطولة وقالت للجزيرة إنها ستكون لحظة فخر لها.