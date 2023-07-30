بنزينة المغربية تصبح أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات

تخوض لبؤات الأطلس، تحت إشراف الفرنسي رينالد بيدرو، أول نهائيات لكأس العالم للسيدات عقب النتيجة التاريخية بتحقيق لقب وصيف في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022.

أصبحت لاعبة كرة القدم المغربية نهيلة بنزينه أول لاعبة ترتدي الحجاب في مباراة في كأس العالم للسيدات يوم الأحد.

المدافعة البالغة من العمر 25 عاما صنعت التاريخ خلال مباراة المغرب مع كوريا الجنوبية في أستراليا. بن زينة شاركت نيتها في ارتداء الحجاب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل البطولة وقالت للجزيرة إنها ستكون لحظة فخر لها.

https://twitter.com/i/web/status/1685524452728049665 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت: "تم إنجاز الكثير من العمل على مدى سنوات عديدة، والحمد لله أنها حققت نتيجة إيجابية".

نتمنى أن نلعب على مستوى عال وأن نكرم المغاربة".

تعد نهيلة بنزينة لاعبة بالفريق الأول لـ نادي الجيش الملكي للسيدات وأحرزت معه 8 ألقاب في دوري السيدات المغربي الأول.

وتدرجت بنزينة مع المنتخب المغربي بداية مع المنتخب تحت 17 عاما ثم منتخب أقل من 20 عاما حتى انضمت للمنتخب المغربي الأول للنساء منذ سنة 2018، وخاضت أكثر من 10 مباريات.

رفع الاتحاد الدولي للبطولة (الفيفا) الحظر المفروض على ارتداء اللاعبات للحجاب منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بعد مخاوف سابقة بشأن سلامة اللاعبات. تخوض لبؤات الأطلس، تحت إشراف الفرنسي رينالد بيدرو، أول نهائيات لكأس العالم للسيدات عقب النتيجة التاريخية بتحقيق لقب وصيف في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022.

تأهل منتخب المغرب للسيدات للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا وبذلك يعتبر أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم.