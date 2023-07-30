مونديال السيدات: فوز تاريخي للبؤات الأطلس فهل يُحلّقن أبعد من الأسود؟

لبؤات الأطلس حققن اليوم أول فوز للمغرب في بطولة كأس العالم للسيدات وأول فوز عربي أيضاً فيما يطلق العنان للأماني برؤيتهن يتممن ما تاق إلى تحقيقه الأسود في قطر

حقق منتخب السيدات المغربي فوزاً ثميناً وتاريخياً على منتخب سيدات كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2023، صباح الأحد.

لبؤات الأطلس حققن اليوم أول فوز للمغرب في بطولة كأس العالم للسيدات وأول فوز عربي أيضاً فيما يطلق العنان للأماني برؤيتهن يتممن ما تاق إلى تحقيقه منتخب المغرب في مونديال قطر الذي دنا من فوز تاريخي بارتقائه إلى المربع الذهبي.

ووفق قراءة العربي الجديد، فقد بدأ منتخب سيدات المغرب المباراة بكل قوة منذ البداية، إذ بعد مرور 6 دقائق فقط، سُجل الهدف الأول في مرمى منتخب سيدات كوريا الجنوبية، إثر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تابعتها اللاعبة ابتسام الجريدي، في الزاوية الصعبة لحارسة مرمى المنتخب الكوري، لتكسب سيدات المغرب ثقة كبيرة في المواجهة، التي جعلتهن يظهرن بمستوى هجومي قوي، سمح لهنّ بصناعة فرص كثيرة.

وبرز استخدام المنتخب المغربي للضغط العالي من أجل افتكاك الكرة بسرعة ومحاولة بناء الهجمات السريعة المضادة ضد المنافس، وحافظ الدفاع المغربي على شباكه بأفضل صورة طوال 45 دقيقة كاملة.

في الشوط الثاني سيطر منتخب سيدات كوريا الجنوبية بشكل كبير، وربما كان السبب عائداً إلى اختيار مدرب منتخب سيدات المغرب الاعتماد على الهجمات المرتدة فقط، الأمر الذي صعب المواجهة كثيراً على المغربيات ووضعهن تحت ضغط كبير وتعرض المرمى لمحاولات كثيرة، ولكن اللافت كان غياب الخطورة عن هجوم الكوريات، تارةً بفضل التركيز الدفاعي العالي من المغربيات، وتارةً بسبب تسرّع لاعبات كوريا الجنوبية.

ورغم الغياب والتراجع الكبير في الشوط الثاني، إلا أن سيدات المغرب كنّ خطيرات جداً في المرتدات الهجومية، واقتربن في أكثر من مرة لتسجيل الهدف الثاني في المواجهة وإن لم تهتز شباك الكوريات حقا، لتبقى حصيلة المنتخب المغربي هدفا نظيفا وتاريخيا يدفع به إلى محاولة التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات.