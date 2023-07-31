كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة: الرجاء البيضاوي المغربي يتأهل لربع النهائي

حل نادي الرجاء في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية برصيد 6 نقاط، فيما جاء الكويت الكويتي في المركز الرابع بدون نقاط.

تأهل فريق الرجاء الرياضي المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال المقام في السعودية، ماسء اليوم الإثنين، بعد فوزه على فريق الكويت الكويتي، بثنائية نظيفة، ضمن مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وسجل هدفي الرجاء كل من حسين رحيمي في الدقيقة 52، بينما جاء حمل هدف التقدم الثاني، توقيه اللاعب محمد زريدة في الدقيقة 63.

وبعد الفوز حل نادي الرجاء في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية برصيد 6 نقاط، فيما جاء الكويت الكويتي في المركز الرابع بدون نقاط.

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ويذكر أن الرجاء قد ضمن التأهل لدور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية بعدما جمع 6 نقاط، ويرافقه الوحدة الإماراتي بنفس النقط.

وكان الرجاء الرياضي قد انتصر بهدفين لهدف على شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جرت أطوارها، الجمعة المنصرمة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة 2023