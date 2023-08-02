وأفاد موقع الرأي العربي، أن خليل عطية أصدر بيانا دافع فيه عن دبور، قائلا إن مثل هذه المقاطعة "ستضر بالشعب الفلسطيني ولا تصلح لهذا النادي".

دعا النائب الأردني خليل عطية نادي الوحدات في بلاده إلى إعادة النظر في نيته مقاطعة مباراة تصفيات كأس أبطال آسيا ضد الإماراتي شباب الأهلي، حيث يلعب اللاعب مؤنس دبور. وحرصا من النادي الأردني على التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية، فقد خطط بالفعل لمقاطعة الاجتماع بسبب الجنسية الإسرائيلية لمؤنس دبور .

وأفاد موقع رأي اليوم، أن خليل عطية أصدر بيانا دافع فيه عن دبور، قائلا إن مثل هذه المقاطعة "ستضر بالشعب الفلسطيني ولا تصلح لهذا النادي". وبحسب النائب، فإن انسحاب دبور من المنتخب الإسرائيلي يجب أن يعتبر عملاً وطنياً، لصالح اللاعب.

وحذر خليل عطية النادي من أن قرار" مقاطعة اللعبة يسيء تاريخ ونضال رموز الشعب الفلسطيني مثل الشيخ رائد صلاح والفنانة دلال أبو آمنة والشاعران محمود درويش وسميح القاسم ورموز مناضلة عربية فلسطينية من بيها أحمد الطيبي وسامي أبو شحادة وطلب الصانع وغيرهم الكثير".

Tomer Neuberg/Flash90 النائب الأردني خليل عطية

وكانت إدارة فريق نادي الوحدات أعلنت أنها تدرس مُقاطعة مُسابقة كرة القدم ضمن أبطال دوري آسيا التي تُقام في الإمارات بسبب وجود لاعب إسرائيلي ضمن الفريق الإماراتي، والمقصود هنا هو اللاعب مؤنس دبور.

ويعتبر خليل عطية من أكثر المشرعين الأردنيين صراحةً في معارضة السلام مع إسرائيل.