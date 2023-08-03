كأس العالم للسيدات: المنتخب المغربي يخلق المفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي على حساب كولمبيا

فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

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وانتصر منتخب المغرب على نظيره الكولومبي 1-0 اليوم الخميس ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة للبطولة المقامة في أستراليا ونيوزلندا.

وقدّم منتخب المغرب مباراة جيدة للغاية ونجح في أخذ الأفضلية في الشوط الأول بفضل أنيسة الحمري التي سجلت هدف التقدم من متابعة لركلة جزاء أهدرتها غزلان الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+4).

وتمكنت سيدات المغرب من الصمود في الشوط الثاني وسط محاولات مستمرة بقتل المباراة بهدف ثانٍ لكن النتيجة ظلت على حالها حتى النهاية.

Colin MURTY / AFP كأس العالم للسيدات: المنتخب المغربي يخلق المفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي على حساب كولمبيا

واستفاد منتخب المغرب من تعثر ألمانيا بالتعادل أمام كوريا الجنوبية ليتأهل إلى ثمن النهائي بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن كولومبيا المتصدرة (6 نقاط) فيما ودعت ألمانيا المسابقة بعدما رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث أمام كوريا الجنوبية الرابعة بنقطة.