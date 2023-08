كأس العالم للسيدات: المنتخب المغربي يخلق المفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي على حساب كولمبيا

فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .