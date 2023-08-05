مانشستر سيتي يعلن ضم جفارديول

نجح نادي مانشستر سيتي في إنجاز صفقة المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من لايبزيج الألماني. وأعلن النادي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق. وأوضح في بيانه أن جفارديول وقع على عقد لمدة 5 سنوات.

Paul ELLIS / AFP جفارديول ينضم لمانشستر سيتي كأغلى مدافع في التاريخ

وأصبح الدولي الكرواتي ثاني صفقات بطل أوروبا الصيفية لعام 2023 بعد مواطنه ماتيو كوفاسيتش من نادي تشيلسي.

وهذه الصفقة بلغت قيمتها 77.6 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل صاحب الـ21 عاما ثاني أغلى مدافع في التاريخ، بعد هاري ماجواير الذي انضم إلى نادي مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني عام 2019.

بدأ جفارديول مسيرته في نادي دينامو زغرب الكرواتي قبل أن ينتقل إلى فريق لايبزيج عام 2021 مقابل 19 مليون يورو. وخاض مع النادي الألماني 87 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، كما أحرز لقبين في كأس ألمانيا. كما شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.