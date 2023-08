الفريق الأميركي يخسر بركلات الترجيح أمام السويد في كأس العالم للسيدات

أخرج منتخب السيدات السويدي حاملة اللقب مرتين الولايات المتحدة من كأس العالم للسيدات يوم الأحد.

جاء تأهل سيدات السويد للدور ربع النهائي بعد التعادل السلبي مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الأصلي من زمن اللقاء، ليتم اللجوء لضربات الجزاء التي انتهت لصالح السويد بواقع 5 مقابل 4.