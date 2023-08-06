الفريق الأميركي يخسر بركلات الترجيح أمام السويد في كأس العالم للسيدات

تلقّى منتخب السيدات الأمريكي لكرة القدم، خسارته الأولى بعد 44 مباراة، بسقوطه أمس أمام نظيره السويدي 0ـ3

أخرج منتخب السيدات السويدي حاملة اللقب مرتين الولايات المتحدة من كأس العالم للسيدات يوم الأحد.

جاء تأهل سيدات السويد للدور ربع النهائي بعد التعادل السلبي مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الأصلي من زمن اللقاء، ليتم اللجوء لضربات الجزاء التي انتهت لصالح السويد بواقع 5 مقابل 4.

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وسيلاقي المنتخب السويدي في الدور ربع النهائي منتخب اليابان يوم الجمعة المقبل، وكانت اليابان تأهلت لهذا الدور بعد الفوز الكبير على سيدات النرويج بثلاثة أهداف لهدف يوم أمس.

وتمتلك سيدات أمريكا السجلّ الأفضل في تاريخ المسابقة الأولمبية، بأربعة ألقاب 1996 و2004 و2008 و2012.