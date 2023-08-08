رسائل خطية من العاهل المغربي لزعماء دول الخليج لدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030

يهدف المغرب إلى حشد الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لإنجاح ملفه المونديالي الجديد، في ظل الحديث عن تقديرات تتراوح ما بين 5 و7 ملايير دولار أمريكي

كشفت مصادر مقربة، اليوم الثلاثاء، أن الرسائل الخطية التي بعثها العاهل المغربي محمد السادس إلى ولي العهد السعودي، ، ورئيس دولة الإمارات، وأمير قطر، هو طلب دعم دول الخليج للمغرب من أجل احتضان كأس العالم 2030 ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال، واشار ت المصادر إلى القيام بخطوة مماثلة مع الكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويهدف المغرب إلى حشد الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لإنجاح ملفه المونديالي الجديد، في ظل الحديث عن تقديرات تتراوح ما بين 5 و7 ملايير دولار أمريكي، وهي التكلفة التقريبية للشطر الذي سيستقبله المغرب من هذا الحدث العالمي، علما أنه اختار 6 مدن لاحتضان المباريات، هي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وأكادير.

ويأتي ذلك بعدما أكدت عدة تقارير، قبل أسابيع، أن السعودية تراجعت عن فكرة الترشح لاحتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع مصر واليونان، على أن تترشح لاحتضان البطولة في 2034، ما يعني أن الملف المغربي يواجه إلى حدود اللحظة ملفا واحدا مشتركا للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي والتشيلي.

وقطر هي إحدى الدول الخليجية التي يسعى المغرب لضمان دعمها، بعد أشهر من استضافتها لكأس العالم 2022، وهو آخر مونديال بـ32 منتخب، إذ ابتداء من نسخة 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك سيرتفع العدد إلى 48 منتخبا، علما أن تكلفة المونديال القطري هي الأعلى في التاريخ وبلغت 220 مليار دولار.

ويُفسر هذا الأمر اختيار رئيس الجامعى الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي يحمل أيضا صفة رئيس ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العام، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمرافقة بوريطة في هذه الجولة، حيث تسعى الرباط إلى ضمان دعم دول الخليج من أجل الحصول على شرف التنظيم من "الفيفا"، وأيضا المساعدة في أشغال الملاعب والبنى التحتية التي يتطلبها هذا الحدث.

وكانت وكالة المغربي العربي للأنباء، قد أعلنت، أمس الإإثنين، أن العاهل المغربي بعث رسالة خطية إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وإلى محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سلمها لهذا الأخير وزير الخارجية ناصر بوريطة، وقبل ذلك، قالت وكالة الأنباء القطرية إن الملك محمد السادس بعث رسالة خطية إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وأوضحت الوكالة أن الرسالة الملكية تسلمها الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير البلاد.