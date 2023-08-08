رباعية فرنسية توقف مسار المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية في منافسات “مونديال” للسيدات

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أجرى مدرب المنتخب المغربي تغييرات وحاولت ”لبؤات الأطلس” تعديل الكفة، غير أنهن فشلن في ذلك، في ظل صلابة الدفاع الفرنسي.

خسر المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية في منافسات "مونديال" السيدات في دور ثمن النهائي، وذلك عقب الهزيمة أمام نظيره الفرنسي بـ (4 – 0)، في مباراة جرت أطوارها على أرضية ملعب ”هيندمارش”.

وعرف الشوط الأول سيطرة للمنتخب الفرنسي الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة، حيث تمكن المنتخب من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، حملت توقيع كل من كاديدياتو دياني وكنزة دالي وأوجيني لوسومر.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أجرى مدرب المنتخب المغربي تغييرات وحاولت ”لبؤات الأطلس” تعديل الكفة، غير أنهن فشلن في ذلك، في ظل صلابة الدفاع الفرنسي.

(AP Photo/James Elsby) الفرنسية إليسا دي ألميدا تتنافس مع المغربية فاطمة الزهراء تكناوت على الكرة خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين فرنسا والمغرب في أديليد ، أستراليا ، الثلاثاء 8 أغسطس ، 2023.

وفي الوقت الذي كانت تبحث "اللبؤات" فيه عن تقليص الفارق، نجحت الفرنسيات في إضافة الهدف الرابع عن طريق أوجيني لوسومر، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بحصة 4 أهداف دون مقابل.

وكان المنتخب المغربي النسوي قد تأهل إلى دور ثمن نهائي “مونديال” السيدات بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصارين وهزيمة.