ريال مدريد يفكر في الحارس المغربي ياسين بونو بعد إصابة كورتوا

ويأتي الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني أحد المرشحين للإنضمام إلى الريال هذا الصيف

بعد تأكد إصابة ديبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 9 أشهر يبحث نادي ريال مدريد عن بديلاً يحمي عاريين الفريق في الموسم المقبل.

Glyn KIRK / AFP حارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.

ليس أمام المرينجي الكثير من الوقت في بحلول الغد يبدأ الموسم الجديد، حيث سيلعب الملكي أولى مبارياته اليوم السبت المقبل ضد أتلتيكو بلباو، وينتهي موسم الانتقالات الصيفية مع نهاية أغسطس الجاري.

وضع الملكي أنظاره على قائمة من الحراس المميزين داخل القارة الأوروبية، للتعاقد مع واحداً منهم لتعويض غياب كورتوا في الموسم الجديد، ويأتي الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني أحد المرشحين للإنضمام إلى الريال هذا الصيف.

وتعرّض كورتوا للإصابة خلال الحصة التدريبية صباح اليوم الخميس، قبل يومين من مواجهة أتلتيك بلباو في افتتاح مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادما من تشلسي الإنجليزي عقب مونديال روسيا 2018، وساعد النادي على الفوز بلقبي دوري في إسبانيا، ولقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، وفاز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم الموسم المنصرم.