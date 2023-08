رسميا: بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع الإنجليزي هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، السبت، التعاقد رسميًا مع قائد منتخب إنكلترا، هاري كين، قادما من توتنهام هوتسبرز الإنكليزي، بعقد يمتد حتى عام 2027.

