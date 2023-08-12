رسميا: بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع الإنجليزي هاري كين

أغلى صفقة بتاريخ الدوري الألماني: بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، السبت، التعاقد رسميًا مع قائد منتخب إنكلترا، هاري كين، قادما من توتنهام هوتسبرز الإنكليزي، بعقد يمتد حتى عام 2027.

https://twitter.com/i/web/status/1690273224997703680 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويبلغ كين من العمر 30 عاماً وأمضى مسيرة تاريخية مع فريقه السابق توتنهام منذ عام 2009 خاض خلالها 435 مباراة سجل فيها 280 هدفاً علماً بأنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 58 هدفاً.

وقال كين تعليقاً على انضمامه للعملاق البافاري "بايرن من أكبر الأندية في العالم. قلت دوماً أني أريد المنافسة على أعلى مستوى عالمي. عقلية الفوز ترمز إلى هذا النادي".

توصل الفريقان "توتنهام وبايرن" الخميس الى اتفاق نهائي وأعطى اللاعب الضوء الاخضر النهائي ليلاً، وقام بتوديع جماهير توتنهام في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد تأخير رحلته عدة ساعات، وصل كين مساء الجمعة الى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بطل البوندسليغا في آخر 11 عاماً. وبحسب الصحف الألمانية، فان قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.