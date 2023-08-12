النصر السعودي بطل كأس العرب بالفوز على الهلال فى الوقت القاتل

فاز فريقه النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال 2 /1 في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية.

AFP المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقف مع لقب الهداف بعد فوزه بكأس أبطال العرب 2023 بعد المباراة النهائية لكرة القدم بين الهلال السعودي والنصر على ملعب الملك فهد بالطائف في 12 أغسطس 2023.

وقاد النجم البرتغالي رونالدو فريق النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة، بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 1994 و1995.

وتقدم الهلال عن طريق ميشال ديلجادو في الدقيقة 50، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 75. وأكمل النصر اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد مدافعه عبد الإله العمري في الدقيقة 71، وانتهى الشوط الثاني والمباراة بالتعادل 1 /1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الثامنة بالشوط الإضافي الأول، سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر، ليمنح فريقه اللقب العربي الأول في تاريخه.