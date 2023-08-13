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النجم البرازيلي نيمار يقترب من التعاقد مع الهلال السعودي

i24NEWS

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النجم البرازيلي نيمار
Paul Miller/AFPالنجم البرازيلي نيمار

الفريق السعودي قدم عروضا مغرية لكل من نيمار والى فريقه باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلام برازيليه اليوم أن النجم البرازيلي نيمار يقترب من التقاعد مع فريق الهلال السعودي، وبحسب صحيفة (uol) الألكترونية تقدم الهلال الى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي براتب سنوي بلغ 80 مليون يورو، وتمت زيادته حتى بلغ 100 مليون يورو خلال الساعات الماضي.  

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كما توصل الجانبان الى اتفاق مبدئي مع إدارة باريس سان جيرمان للسماح برحيل اللاعب الذي أصبح يشكل أزمة بالنسبة لمدرب الفريق لويس انريكي. وذكر التقرير أن خسارة الهلال أمام النصر في نهائي كأس الأندية العربية دورا لتسريع الاتصالات بين الهلال وباريس سان جيرمان ومع ممثلي نيمار، والذي لم يقدم موافقته بعد على هذا العرض المغري. 

ويشار الى أن النجم رونالدو قاد الهلال الى الفوز بالبطولة بعد تسجيله هدفين، وهذا الأمر دفع الهلال للبحث عن نجم عالمي يدعم صفوفه، في المقابل كشفت وسائل إعلام فرنسية عن اتفاق بين الفريق السعودي وسان جيرمان قريبا يدفع خلاله الهلال 50 مليون يورو لتحرير نيمار، والذي يرغب سان جيرمان برحيله نظرا لراتبه الضخم والبالغ 50 مليون يورو.  

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