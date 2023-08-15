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نيمار: "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي" والنادي يؤكد رسمياً تعاقده معه

i24NEWS

دقيقة 1
النجم البرازيلي نيمار
Paul Miller/AFPالنجم البرازيلي نيمار

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلًا بالإنكليزية "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي".

أكد نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي.

Video poster

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلًا بالإنكليزية "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي".

https://twitter.com/i/web/status/1691488152148488199

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