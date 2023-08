أكد نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلًا بالإنكليزية "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي".