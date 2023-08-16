فوق راتب الهلال الضخم: نيمار يحصل على قائمة من الطلبات الخيالية

ويشارا الى أن الهلال اعلن رسميا امس عن توقيعه مع النجم البرازيلي لموسمين براتب 160 مليون يورو

بعد إعلانها أمس رسميا عن تعاقده مع النجيم البرازيلي نيمار، لمدة عامين مع راتب أساسي 160 مليون يورو لكل موسم، كشف الييوم عن قائمة مطالب وضعها نيمار ودفعت نحو توقيعه على العقد، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عالمية.

ويتضح أن نيمار طلب من الهلال أن يوفر له ولأسرته وأصدقاءه أسطولا من السيارات يشمل ثمانية سيارات فاخرة، مع سائق يكون تحت تصرفهم على مدار 24 ساعة، من بين من بين السيارات ، يمكنك العثور على Bentley Continental GP و Aston Martin DBX و Lamborghini Huracan - حيث تقدر تكلفة كل سيارة بحوالي 300 ألف يورو.

وفي داخل القصر الذي استأجره الفريق له طلب نيمان أن يوفر له الفريق ثلاجة مليئة بالعصائر البرازيلية المفضلة لديه طوال الوقت، خصوصا مشروب أكاي المفضل له. وطالب ببناء 3 حمامات ساونا والتي يقوم على صيانتها خمسة عمال بوظيفة كاملة. كما طلب نيمار بركة خاصة بطول محدد 40 مترا وعرض 10 أمتار.