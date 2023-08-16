هل يرضخ الحارس المغربي ياسين بونو لإغراءات أموال نادي الهلال السعودي؟

في حال إتمام صفقة الانتقال، سينضم الدولي المغربي إلى المتعاقدين الجدد ميلينكوفيتش-سافيتش، ومالكوم، وروبن نيفيس، وكوليبالي، والنجم البرازيلي نيمار.

مع تداول الأخبار حول قرب انتقال الحارس المغربي ياسين بونو الذي يلعب في صفوف نادي إشبيلية، والتعاقد مع نادي الهلال السعودي لعقد يمتد إلى غاية 2025 براتب سنوي قدره 15 مليون يورو، فهل سيرضخ بونو لإغراءات أموال الهلال السعودي، أمام غضب الجماهير المغربية التي اعتبرت صفقة انتقاله نهاية لمشواره الرياضي وخيبة أمل للرياضة المغربية.

وفي حال إتمام صفقة الانتقال، سينضم الدولي المغربي إلى المتعاقدين الجدد ميلينكوفيتش-سافيتش، ومالكوم، وروبن نيفيس، وكوليبالي، والنجم البرازيلي نيمار، الذي تم الإعلان عن التحاقه بالهلال في وقت سابق من أمس الثلاثاء.

ومن جهته اعرب مدرب نادي إشبيلية خوسيه لويس مينديليبار، عن امتعاضه من فتح النادي باب الرحيل لياسين بونو إلى الدوري السعودي، والذي يعتبر أحد أهم عناصر الفريق الأندلسي، وساهم بشكل كبير في تتويج ناديه بلقب اليوروباليغ، حيث سيلعب بونو آخر مباراة له بقميص إشبيلية، اليوم الأربعاء، عندما يواجه فريقُه نادي مانشيستر الانجليزي برسم مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وقال خوسيه لويس مينديليبار إن"المشكلة ليست مشكلتنا بل مشكلة أولئك الذين ينظمون الميركاتو، من غير المعقول أن نرى لاعبا بدأ معنا الموسم ولن يكون معنا بعد غد”، في إشارة إلى انتقال بونو إلى الهلال السعودي" وأضاف “قبل ثلاثة أيام كانت الأوضاع هادئة، والآن يبدو أن هناك تحركات، قلت إنهم يجب أن يتركوا الفريق كما هو”.