بايرن ميونيخ تقدم عرضًا ب4.5 مليون يورو لضم دانييل بيريتس من مكابي تل أبيب الإسرائيلي

فاجأ تقرير الصحفي الإيطالي لوكا باندوني عن ترشيح دانييل بيريتس لبايرن ميونيخ الكثيرين، والآن يفيد بأن البطل الألماني قرر بذل قصارى جهده لحارس مرمى مكابي تل أبيب، حيث قدم 4.5 مليون يورو له مقابل ذلك.

لا يوجد اتفاق حتى الآن بين الجانبي لكم التقرير يدّعي أن انتقال كافيه من تشيلسي إلى ريال مدريد جعل بايرن يختار بيرتس حارس مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الذي يحمل جواز سفر ألماني.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، قرر بايرن ميونيخ الألماني البحث عن حارس مرمى "أقل مستوى" من حراس المرمى مثل ديفيد دي خيا وياسين بونو، حارس من الشباب الذين يمكن تطويرهم في المستقبل، وهنا ظهر اسم دانيال بيرتس الإسرائيلي البالغ من العمر 23 عامًا.

يلعب دانيال بيرتس في فريق مكابي تل أبيب وتألق في بطولة أوروبا للشباب الأخيرة وأوقف ركلتي جزاء ضد ألمانيا. هذا هو الموسم الأخير من عقد دانيال بيرتس مع مكابي تل أبيب، وفي نهايته سيصبح حرًا.

وفقًا للتقارير ، فإن البافاريين مستعدون لاستثمار مبلغ كبير على حارس المرمى ، الذي يحمل أيضًا جواز سفر ألمانيًا ، لكن من ناحية أخرى، يخشى مكابي تل ابيب من فقدانه قبل وقت قصير من بداية الموسم وهذا سيكون بمثابة ضربة للفريق.