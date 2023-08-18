الحارس المغربي ياسين بونو يوقع رسميا مع الهلال السعودي

رسميا: الهلال يعلن التعاقد مع بونو

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع الحارس المغربي ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة التواصل تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الحارس المغربي بقميص الهلال، معلقا عليه "ديما هلال.. ديما أزرق".

وذكر الهلال في بيان، أن ياسين بونو وقع عقود انتقاله لصفوف الزعيم لمدة 3 مواسم. وقدم الهلال، الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي، بعد تكفله بصفقة بونو. وسيتم تقديم الحارس المغربي ياسين بونو في حفل ضخم، بعد غد السبت، رفقة زميله المنضم حديثا، البرازيلي نيمار جونيور.

وارتبط اسم بونو، البالغ من العمر 32 عاما، بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ هذا الصيف، لكنه فضل في النهاية خوض تجربة اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.