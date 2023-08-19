تشيلسي يرفض طلب روما لضم لوكاكو

تشيلسي يرفض مبدأ إعارة لوكاكو، وهو ما يريده روما، ولكن إدارة البلوز، تريد التخلص من المهاجم البلجيكي، ببيعه نهائيا، خلال الصيف الحالي

كشفت شبكة “سكاي”، عن رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، طلب نظيره روما الإيطالي، من أجل ضم مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

(AP Photo/Hassan Ammar) يحتفل لاعبو تشيلسي بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم بين بالميراس وتشيلسي على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 12 فبراير 2022.

وذكرت سكاي، أن تشيلسي يرفض مبدأ إعارة لوكاكو، وهو ما يريده روما، ولكن إدارة البلوز، تريد التخلص من المهاجم البلجيكي، ببيعه نهائيا، خلال الصيف الحالي.

وارتبط اسم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، بالانتقال لصفوف ريال مدريد هذا الموسم، بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد يفكر في استعارة لوكاكو هذا الموسم، خاصة مع إمكانية تعطل قدوم كيليان مبابي هذا الصيف.

ويحاول الريال، ضم مبابي من باريس سان جيرمان، لكن التقارير تؤكد أن اللاعب مستمر هذا الموسم، وسيرحل بالمجان في صيف 2024.