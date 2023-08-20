الهلال السعودي يقدم نيمار وبونو ومالكوم للجماهير ونيمار يغرّد بالعربية

وأنفق الهلال خلال فترة الانتقالات الجارية، نحو 300 مليون دولار، ليصبح ثاني أكبر فريق إنفاقا على مستوى العالم بعد تشيلسي الانجليزي

قدّم نادي الهلال السبت في حفل صاخب وأمام آلاف من جماهيره في العاصمة الرياض نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخّان، دخل نيمار (31 عاما) ملعب الملك فهد في شرق الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.

وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخوله للملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، وسط هتافات الأنصار "نيمار نيمار"، فيما رسمت الطائرات المسيرة كلمة "نيمار أزرق" فوق الملعب.

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحاّ أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي "ضمن أفضل 10 دوريات في العالم".

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وكتب نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، باللغة العربية: "ليلة مبهرة، غمرتني بالسعادة، شكراً لجمهور ‎#الهلال..فخور كوني هلالي".

كما قدم الهلال أيضا في نفس الحفل، الجناح البرازيلي مالكوم، والحارس المغربي، ياسين بونو، المنضمين حديثا لـلفريق. وكان التعاقد قد أعلن الثلاثاء، بعد نجاح مفاوضات الهلال مع اللاعب القادم من باريس سان جيرمان.

وحسب مصادر في الرياض، يضمن التعاقد لنيمار الحصول نحو 109 مليون دولار كراتب سنوي، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد، بينما حصل الفريق الفرنسي على مبلغ مقارب نظير انتقال اللاعب.

وأنفق الهلال خلال فترة الانتقالات الجارية، نحو 300 مليون دولار، ليصبح ثاني أكبر فريق إنفاقا على مستوى العالم بعد تشيلسي الانجليزي.