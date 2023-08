الهلال السعودي يقدم نيمار وبونو ومالكوم للجماهير ونيمار يغرّد بالعربية

قدّم نادي الهلال السبت في حفل صاخب وأمام آلاف من جماهيره في العاصمة الرياض نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخّان، دخل نيمار (31 عاما) ملعب الملك فهد في شرق الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.

وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخوله للملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، وسط هتافات الأنصار "نيمار نيمار"، فيما رسمت الطائرات المسيرة كلمة "نيمار أزرق" فوق الملعب.

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحاّ أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي "ضمن أفضل 10 دوريات في العالم".