ميسي يقود إنتر ميامي لأول لقب في تاريخ النادي

سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لميسي ورفاقه بالفوز بنتيجة (10-9). سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23.

وسجل ميسي هدفه العاشر مع النادي ليكلل انطلاقته الناجحة، حيث وضع فريقه في المقدمة بتسديدة في الدقيقة 23، ثم تعادل "فافا بيكوت" لفريق "ناشفيل" بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وفي ضربات الترجيح، نجح ميسي وزميليه السابقين في برشلونة "سيرجيو بوسكيتس" و"جوردي ألبا" في التسديد من علامة الجزاء، ونفذ الحارس "دريك كالندر" الركلة الأخيرة بنجاح ليحسم البطولة، التي تجمع 47 فريقا من الدوري الأمريكي والمكسيكي، بعد أن تصدى لركلة "إليوت بيناكيو" حارس مرمى "ناشفيل" .

ويعد هذا اللقب الرابع والأربعين في مسيرة النجم الأرجنتيني، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة. وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان إثر نهاية عقده في يونيو/ حزيران الماضي.