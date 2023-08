أسبانيا تحقق فوزاً تاريخياً في كأس العالم فيفا للسيدات

في النهاية سيطرت إسبانيا على الكرة بحيازة أعلى للكرة طوال المباراة، بمزيد من التسديدات والمزيد من التمريرات والدقة، والهدف الحاسم عن طريق كابتن الفريق كارمونا

فازت إسبانيا بأول نهائي لها على الإطلاق في كأس العالم للسيدات FIFA ، بفوزها على إنجلترا 1-0 في سيدني يوم الأحد، في مباراة نهائية مثيرة حسمتها مرة أخرى بهدف رائع من أولجا كارمونا.

استعد كل من اللبؤات الإنجليزيات ولاس روخاس الإسباني للعودة إلى الوطن بفوز تاريخي بكأس العالم للسيدات لأول مرة لكلا الجانبين، وكان من المتوقع أن تكون المباراة متكافئة.

في النهاية سيطرت إسبانيا على الكرة بحيازة أعلى للكرة طوال المباراة، بمزيد من التسديدات والمزيد من التمريرات والدقة، والهدف الحاسم عن طريق كابتن الفريق كارمونا في الدقيقة 29.

(AP Photo/Steve Markham) احتفلت الإسبانية أولجا كارمونا ، من اليسار ، بعد تسجيلها الهدف الافتتاحي خلال نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا على ملعب أستراليا في سيدني بأستراليا.

بدأت المباراة في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش أمام حشد من 75 ألف متفرج في ملعب أستراليا في سيدني. التقى الفريقان سابقًا في بطولة أوروبا الصيف الماضي، عندما فازت إنجلترا المضيفة في نصف النهائي 2-1 بعد وقت إضافي، وفازت لاحقًا بالبطولة.

لم تهزم إنجلترا في كأس العالم للسيدات، حتى الخسارة النهائية، في حين خسرت إسبانيا أمام اليابان بنتيجة 0-4 في مرحلة المجموعات. لكن بالنسبة لمعظم الناس، اعتبرت المباراة قريبة جدًا من الدخول في اللعبة.

وقالت ليونيس ميلي برايت يوم السبت "نحن نعلم مدى حماسة أمتنا في الوطن ومدى رغبتهم في الفوز".

لكن رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأمير وليام ، واجه انتقادات بسبب بقائه في المنزل.

قال أمير ويلز في مقطع فيديو: "نأسف لعدم قدرتنا على التواجد شخصيًا ولكننا فخورون جدًا بكل ما حققته سيدات المنتخب والملايين اللواتي ألهمن هنا وحول العالم". ابنة الأميرة شارلوت تجلس بجانبه.

من ناحية أخرى، حضرت ملكة إسبانيا ليتيتسيا وابنتها الأميرة صوفيا، وقالتا "بغض النظر عما يحدث ، فإنهما بطلات بالفعل".